Straßenverkehr in Nunkirchen und Münchweiler : Positive Resonanz beim Bürgerdialog

Straßenverkehr in Nunkirchen und Münchweiler

Beim Bürgerdialog in Nunkirchen. Foto: Ruth Wagner

Nunkirchen Gut angenommen wurde der Bürgerdialog, zu dem der CDU-Ortsverband aus Nunkirchen und Münchweiler kürzlich eingeladen hatte. Dabei ging es um Straßenverkehr in Nunkirchen und Münchweiler – ein Thema, das die Nunkircher schon lange umtreibt.

„Die Bürgerbankgespräche, die wir seit 2018 regelmäßig durchführen, kamen nicht nur bei den Dorfbewohnern sehr gut an, sondern sie zeigten uns auch, dass viele Bürger Anliegen und Sorgen zum Thema Straßenverkehr haben. Um diese nun noch einmal aufzugreifen und vertiefende Gespräche zu führen, haben wir uns entschieden, einen Bürgerdialog durchzuführen“, sagte Philip Demmer, Vorsitzender der CDU Nunkirchen.

Zahlreiche Gäste folgten nun der Einladung des CDU-Ortsverbandes in den Saalbau und diskutierten rund zweieinhalb Stunden – und dies in einer positiv gestimmten Atmosphäre.

Wichtige Themen waren unter anderem der Ausbau der Radwege zwischen Münchweiler und Nunkirchen, die Fußgängerüberwege an den vielbefahrenen Hauptstraßen, aber auch die im Bundesverkehrswegeplan 2030 aufgeführte Ortsumgehung von Nunkirchen. Auch eine mögliche allgemeine mobile Geschwindigkeitskontrolle an mehreren Plätzen in Nunkirchen wurde erörtert. Damit soll das Sicherheitsgefühl der Menschen im Ort erhöht werden und uneinsichtigen Verkehrsteilnehmern Rückmeldung über ihr Verhalten im Straßenverkehr gegeben werden. Unterstützt wurde die Veranstaltung von Wolfgang Birtel und Angela Engel von der Ortspolizeibehörde Wadern, die sich die Anliegen anhörten und zusammen mit den Teilnehmern des Dialogs nach möglichen Lösungswegen suchten.