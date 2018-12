Ihr Ziel: die Kinderkrebs-Station und Mukoviszidose-Station. Um den kranken Mädchen und Jungen eine Freude zu machen, hatten die Christdemokraten Tage zuvor vor dem Wasgau-Markt in Nunkirchen gesammelt, unterstützt von Mitgliedern der Elterninitiative krebskranker Kinder (EKK)

„Dies war unsere zweite Sammelaktion für diesen guten Zweck, angespornt von den Eindrücken unseres Besuches kurz vor Ostern“, sagte Kilian Wilkin vom CDU-Ortsverband. Die Bitten um Spenden trafen laut Demmer nicht auf taube Ohren. „Mit Hilfe der Kunden des Geschäftes kam trotz des Regenwetters nicht nur jede Menge Obst und Süßigkeiten zusammen, sondern auch eine Spende von 620 Euro.“ Für das Geld wurden Spiele und Hörbücher gekauft, um den Kindern so die Zeit, die sie im Krankenhaus verbringen müssen, ein wenig erträglicher zu gestalten. „Die „Nikolaus-Aktion war ein voller Erfolg“, freute sich Alina Körner, stellvertretende Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Nunkirchen. „Unserer Bitte kamen sehr viele Menschen nach, und die Resonanz zu dieser Aktion war durchweg positiv.“ Dieser Erfolg sporne an, die Aktion auch in den kommenden Jahren fortzuführen.

Die Geschenke übergaben Demmer und Körner den Leitungen der beiden Stationen. „Ich bin von der Großzügigkeit und dem Engagement der vielen Menschen, die an diesem Tag vorbei kamen, überwältigt“, sagte Demmer und lobte alle Spender – darunter die Eltern und Erzieherinnen der Kindertagesstätte Pfiffikus aus Büschfeld und das Beauty Atelier Hautvertraut in Wadern, die „unsere Aktion so tatkräftig unterstützt haben“.