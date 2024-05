Am 9. Juni ist Kommunalwahl CDU Lockweiler stellt sich zur Wahl auf

Lockweiler · Die Christdemokraten aus dem Waderner Stadtteil gehen mit Konrad Schmidt als Spitzenkandidat für das Ortsvorsteheramt in die Wahlen am 9. Juni. Er will die Arbeit seiner Vorgänger fortsetzen.

16.05.2024 , 13:26 Uhr

Ortsvorsteher-Kandidat Konrad Schmidt Foto: CDU