Wadern : CDU Wadern will Impfzentrum für den Hochwald

Info

Auch die Kreisspitze der CDU im Kreis unterstützt den Vorschlag, im ehemaligen Losheimer Krankenhaus ein Impfzentrum einzurichten. Dies erklären der Kreisvorsitzende Marcus Hoffeld und der Mettlacher Landtagsabgeordnete Stefan Thielen. Um so schnell wie möglich die derzeitige Pandemie in den Griff zu bekommen, soll in den nächsten Wochen und Monaten immer mehr und immer schneller geimpft werden. Aus Sicht der CDU im Landkreis Merzig-Wadern wäre es sinnvoll, wenn im Rahmen der Möglichkeiten eine Vielzahl der Impfungen auch bei den Hausärzten stattfinden wird. Sollte dies aber nicht reichen, um kurzfristig Impf-Kapazitäten weiter zu erhöhen, so greifen Hoffeld und der Landtagsabgeordnete Stefan Thielen auch den Gedanken eines Impfzentrums im Landkreis wieder auf. Stefan Thielen setzt dabei auch auf das ehemalige Krankenhaus in Losheim: „Die Idee ist nicht neu, aber sie sollte in dem Fall umgesetzt werden. In Losheim steht mit dem ehemaligen Krankenhaus ein Gebäude kurzfristig zur Verfügung.“ Die CDU-Vertreter wollen sich gemeinsam mit den weiteren CDU-Abgeordneten aus dem Landkreis Merzig-Wadern bei der Landesregierung dafür einsetzen, dass die Einrichtung eines weiteren Impfzentrums im Landkreis, insbesondere in Losheim, geprüft und wenn möglich umgesetzt wird.