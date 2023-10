Neueröffnung in Noswendel In ihren Cocktails steckt viel Erfahrung

Seit Ende Juli ist in der Ortsmitte von Noswendel wieder Leben in eine ehemalige Gaststätte eingekehrt. Ebru Cimen-Muslu und ihr Mann Cengiz Muslu haben das „Faleven – Café Bar Lounge Events“ eröffnet. Das Ehepaar bietet gepflegte kalte und warme Getränke sowie eine große Auswahl an leckeren Cocktails an. Beide sind gastronomieerfahren – Cengiz Muslu kommt aus Kerpen und hat viele Jahre in einer Cocktailbar in Köln gearbeitet. Kennengelernt hat er seine Frau bei deren Studium in Nordrhein-Westfalen. Sie ist Unternehmensberaterin und Kauffrau für E-Commerce, stammt aus Völklingen und hält schon länger an dem Gedanken fest, eine Bar zu eröffnen, in der sich besonders Frauen sehr wohlfühlen. „Wir wohnen in Buweiler, und wenn ich mich mit meinen Freundinnen treffe und wir etwas trinken gehen möchten, müssen wir immer recht weit mit dem Auto fahren, um eine schöne Cafébar zu finden“, erzählt Ebru Cimen-Muslu die Beweggründe.