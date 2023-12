Cäcilienfeier Kirchenchor Wadern Chor feiert zu Ehren der heiligen Cäcilia

Mit einer Messfeier, die vom Kirchenchor Cäcilia Wadern musikalisch gestaltet wurde, haben die Chormitglieder im Hochamt in der Pfarrkirche Allerheiligen Wadern ihrer Patronin gedacht. Bei dieser Gelegenheit stellte sich Jens Bauer als neuer Diakon vor. Zusammen mit drei weiteren Pastoralpraktikanten erhielt er am Vortag im Trierer Dom von Weihbischof Jörg-Michael Peters die Diakonenweihe. Seit vielen Jahren ist es gute Tradition, dass sich der Chor im Anschluss an die Festmesse zum gemütlichen Teil mit Mittagessen und geselligem Austausch im Pfarrsälchen neben der Kirche trifft. In Vertretung des erkrankten Vorsitzenden Alfons Wack begrüßte die zweite Vorsitzende des Kirchenchores Renate Hausen die Mitglieder, unter ihnen auch ehemalige Chormitglieder sowie den Präses, Pastor Stefan Sänger. Sie verwies darauf, dass das gemeinsame Hobby nicht nur eine Teilnahme an den Proben sei, sondern Interesse am Gesang und speziell an der liturgischen Mitgestaltung von Gottesdiensten. „Wir treffen uns doch als Chor, um die Stimme zu schulen, um neue Werke zu lernen und ganz wichtig, um die Gemeinschaft zu pflegen“, betonte sie. Dabei seien persönlicher Einsatz und oft auch ein Stück Geduld unerlässlich. Komme dazu noch ein gewisses Maß an Begeisterung, dann sei die Zeit, die man mit Musik verbringt, ein echter Gewinn.