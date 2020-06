Kostenpflichtiger Inhalt: Bogenschießen : Büschfeld schießt sich auf die Bundesliga ein

Das Aufstiegsteam mit (hinten, von links) Bianca Speicher und Anja Theobald sowie (vorne, von links) Tim Eckert, Arno Seiwert und Dieter Becker. Foto: Seiwert

BÜSCHFELD Ein 1300-Einwohner-Ort in der Bundesliga - das kommt nicht allzu häufig vor. Die Burgschützen aus Büschfeld haben es geschafft. Nun hat das Training für das Abenteuer 1. Liga begonnen. Die Schützen geben sich optimistisch.

„Wir dürfen wieder trainieren!“– Bianca Speicher (siehe Infokasten) von den Burgschützen Büschfeld freut sich, dass sie und ihre Mannschaftskollegen das Abenteuer Bundesliga nun endlich angehen können. Die Bogenschützen aus dem Waderner Stadtteil hatten vor vier Monaten den Durchmarsch von der Regionalliga Südwest in die 1. Bundesliga Süd perfekt gemacht (wir berichteten). Und das mit einem Team, das ausschließlich aus Büschfeld und Umgebung stammt. Speicher stellt heraus: „Wir sind stolz darauf, dass wir keine Schützen eingekauft haben.“

Auch in der 1. Bundesliga vertrauen die Burgschützen Büschfeld ihrem Aufstiegskader. Einziger Neuzugang ist der erst 15 Jahre alte Bastian Seiwert, der aus dem eigenen Nachwuchs stammt. Er soll als Ersatzschütze in die aktive Mannschaft hineinschnuppern. Für alle Schützen wird es die Bundesliga-

premiere sein. Das Saisonziel lautet daher Nichtabstieg, wie Speicher betont: „Oberstes Ziel ist immer der Klassenverbleib.“ Sie erwartet natürlich ein höheres Niveau als in der 2. Bundesliga oder der Regionalliga, traut sich und ihren Teamkollegen aber trotzdem einiges zu: „Wir können mit Einzelleistungen mithalten.“

Info Ein Bogensport-Ass aus Büschfeld Bianca Speicher kann auf eine erfolgreiche Karriere mit nationalen und internationalen Erfolgen zurückblicken. Mit ihrem Verein, den Burgschützen Büschfeld, ist sie in diesem Jahr in die 1. Bundesliga Süd aufgestiegen. Bei deutschen Meisterschaften hat sie zudem mehrmals den Sprung auf das Podium geschafft. 2017 holte sie den Titel im Feldbogen-Wettbewerb. Auch international hat Speicher in den vergangenen Jahren auf sich aufmerksam gemacht. Bei der Europameisterschaft 2017 in Mocrice (Slowenien) belegte sie einen starken vierten Platz. Bei der WM2018 in Cortina d‘Ampezzo (Italien) wurde sie Elfte mit dem Recurvebogen.

Um in der 1. Bundesliga bestehen zu können, wollen die Burgschützen ihr Ausdauer- und Mentaltraining intensivieren. Videotechnik kommt ebenfalls in der Trainingsarbeit zum Einsatz. „Wir müssen noch effektiver trainieren“, sagt Speicher. Im Moment können fünf Schützen gleichzeitig auf dem Platz trainieren – unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes. Sie ergänzt, dass die aktiven Sportler Scheiben im eigenen Garten haben und somit jederzeit trainieren können. Speicher ist davon überzeugt, dass die Mannschaft gestärkt in die Bundesliga gehen wird.

Die Burgschützen Büschfeld haben zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte den Sprung in die Erstklassigkeit geschafft. Zudem sind sie der erste Bundesligist aus dem Saarland seit vielen Jahren. Umso größer ist da die Vorfreude auf die Erstliga-Premiere, wie Speicher berichtet: „Wir kennen uns schon jahrelang. Wir sind zusammengewachsen.“ Sie und ihre Mannschaftskollegen sind stolz darauf, dass sie mit (nahezu) ein- und denselben Schützen den Weg von der Saarland- in die Bundesliga geschafft haben.

Doch die 1. Bundesliga stellt die Burgschützen Büschfeld auch in finanzieller Hinsicht vor neue Herausforderungen. Drei der vier Wettkämpfe finden in Bayern statt. Folglich steigen die Fahrtkosten und die Kosten für Übernachtungen. Speicher erklärt, dass eine Saison in der 1. Bundesliga Süd zwischen 1500 und 2000 Euro kostet. Die Startgebühr habe sich verdoppelt. Bei der Finanzierung des Abenteuers Bundesliga werden die Burgschützen Büschfeld vom Schützenverband Saar unterstützt. Sponsoren hat der Verein nicht. Speicher sagt, dass der Verein von Einnahmen aus den Heimspielen sowie den Mitgliedsbeiträgen lebt.

Bianca Speicher peilt mit ihrem Team den Klassenverbleib an. Trainiert wird derzeit gemeinsam in Fünfer-Gruppen auf dem Platz – und allein im Garten. Foto: B&K/Bonenberger/