SaarGummi Group erhält Preis : Beste Qualität aus dem Saarland

Büschfeld Autokonzern Daimler zeichnet Saargummi Group als besten Zulieferer aus.

Einen entscheidenden Anteil am Erhalt des Quality Awards hat die „SaarGummi technologies International GmbH“ mit Sitz in Büschfeld. Mit rund 170 Mitarbeitern spiele diese als globale Entwicklungs- und Vertriebseinheit eine wichtige und zentrale Rolle innerhalb der Unternehmens-Gruppe. „SaarGummi technologies International GmbH“ versorgt alle 18 Produktionsstandorte weltweit mit Neuaufträgen, dem entsprechenden Entwicklungs-Knowhow und der Projektabwicklung. Innovationen, die in Büschfeld entstehen, gehen vom Saarland aus in die gesamte Welt. So wie die nachhaltige Endlostürdichtung „SealMatic®“, für die das Unternehmen 2011 für den Innovationspreis der deutschen Wirtschaft nominiert war.