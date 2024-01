Rizwan Azam macht’s Neuer Pächter hat zum neuen Jahr die Bürgerstube Krettnich übernommen

Krettnich · Pächterwechsel in der Bürgerstube im Dorfgemeinschaftshaus in Krettnich: Die Eheleute Birgit und Udo Barth haben den Betrieb zum Jahresende an ihren Nachfolger Rizwan Azam übergeben.

17.01.2024 , 12:20 Uhr

Ortsvorsteher Christian Leidinger (von links) verabschiedet das Ehepaar Birgit und Udo Barth, und stellt den Nachfolger Rizwan Azam vor. Foto: Brücker Erich

Von Erich Brücker

Die schlechte Nachricht zuerst. Die Eheleute Birgit und Udo Barth haben zum Jahresende als Pächterehepaar den Betrieb der Krettnicher Bürgerstube im Dorfgemeinschaftshaus des Waderner Stadtteils aufgegeben. Über 20 Jahre haben beide mit einer gut bürgerlichen Küche, deren Renner die Steaks argentinischer Rinder waren, das kleine Gasthaus zu einer renommierten Adresse im Hochwald und darüber hinaus gemacht. Alters- und gesundheitliche Gründe bestimmten das Ende dieser Ära.