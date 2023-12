Bürgermeister-Kandidatin in Wadern Katrin Müller ist Bürgermeister-Kandidatin der CDU Wadern

„Als erste Frau in der Geschichte der Waderner Christdemokraten vereint Kathrin Müller alles in ihrer Person, das als Bürgermeisterin unserer Stadt gut zu Gesicht stehen würde“, sagte Maring. Kathrin Müller ist 37 Jahre alt, verheiratet und hat einen sechsjährigen Sohn. Sie hat Sozialpädagogik studiert, im Fach Humanmedizin promoviert und arbeitet als Sozialtherapeutin in der Kinderklinik am Uniklinikum in Homburg. „Kathrin Müller ist ein Kind der Stadt, in Büschfeld geboren, Ehemann aus Lockweiler, jetzt gemeinsam im Eigenheim in Nunkirchen wohnend, kennt sie die Vielfalt unserer 13 Stadtteile und 24 Dörfer. Sie kann deren Stärken bündeln und zu einer Einheit formen“, zählte Maring Vorteile für die Kandidatin auf.