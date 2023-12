Mit Rückendeckung aus dem Stadtrat In Wadern stellt sich der Amtsinhaber wieder zur Wahl

„Von Schul- und Schwimmbadsanierung über den Ausbau der erneuerbaren Energien bis hin zum Glasfaserausbau, die Zusammenarbeit mit unserem Bürgermeister ist ebenso vertrauensvoll wie erfolgreich“, sagt Eric Meyer, Vorsitzender des SPD-Stadtverbands. „Und Jochen Kuttler kann auch Krise. Das hat er in der Zeit der Corona Pandemie, der Energiekrise und bei der Unterbringung der Schutzsuchenden eindrucksvoll unter Beweis gestellt“, ergänzt Andreas Münster, der Vorsitzende von ProHochwald. Manfred Paulus, Chef der Freien Wähler in Wadern, hebt die enge Zusammenarbeit mit dem aktuellen Bürgermeister hervor: „Der persönliche Einsatz von Jochen Kuttler ist bemerkenswert. Er ist Stadtchef durch und durch – engagiert, zupackend und dabei immer ebenso verbindlich wie verbindend. Und er ist ganz nah an den Menschen.“