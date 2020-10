BI zeigt in Wadern Flagge : Postkarten an Abgeordnete als Appell zur Unterstützung

Info

Mitmachen bei der Postkarten-Aktion können Bürger zu den folgenden Gelegenheiten: Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr machen sich Mitglieder der Bürgerinitiative beim Wochenmarkt auf dem Waderner Marktplatz für den Bau einer Nordsaarlandklinik stark, ebenso beim Monatsmarkt am 28. Oktober. Außerdem ist die BI in den nächsten Wochen an allen Werktagen von 11 bis 12.30 Uhr in der HACO-Galerie. Auf Wunsch kommen die Mitglieder (in der Nähe von Wadern) mit einer Postkarte zu den Bürgern nach Hause oder schicken eine Postkarte zu. Die Bürger sollen sich hierzu an Bernd Schröder, Telefon (0 68 71) 49 22, E-Mail: schroeder.wadern@gmx.de wenden. Darum, einen Überblick zu haben, wie viele Unterschriften zusammenkommen, kümmert sich die Bürgerinitiative selbst, ebenso um den Versand der unterschriebenen Postkarten. Das Motto ist: „Sie appellieren, wir frankieren.“ Die Bürgerinitiative hofft nach den Worten von Schröder auf eine rege Beteiligung.