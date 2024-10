So liefen die Planungen Solarpark-Macher nehmen Rücksicht auf Tiere

Was beim Solarpark Wehingen über dem Pellinger Tunnel aktuell immer noch die widerstreitenden Gutachter der Befürworter und Gegner beschäftigt, die Frage nämlich, ob eine solche Anlage einen bekannten Fernwechsel des Rotwildes unterbrechen darf, hat sich beim gerade in Betrieb genommenen Bürgersolarpark in Morscholz (die SZ berichtete) längst erledigt. Dass bei einem solchen Projekt weder das wenige dem Saarland verbliebene Rotwild noch die zukunftssichere Energieproduktion ohne die klimaschädliche Verbrennung von Kohle oder Öl auf der Strecke bleiben muss, dokumentiert der neue Bürgersolarpark der Bürger-Energie-Genossenschaft (BEG) Hochwald. Wie das gelingen konnte, erläuterten vor Ort im SZ-Gespräch Henry Selzer als BEG-Vorstandsvorsitzender, Markus Wollscheid als Ortsvorsteher von Morscholz und Walter Lohrig, der sich als 89-jähriger Elektromeister und Naturfreund seine Gedanken über die Energieversorgung nicht nur seines Heimatorts gemacht hat.