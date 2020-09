17. Ausgabe : Bücherflohmarkt in Wadern findet am Sonntag statt

Viel los ist stets beim Bücherflohmarkt in Wadern im Rahmen der Buchwoche – wohl auch am Sonntag wieder. Foto: Petra Lauk/Stadt Wadern

Wadern Am Sonntag, 20. September, findet in der Zeit von 13 bis 17 Uhr in der Herbert-Klein-Halle in Wadern zum mittlerweile 17. Mal im Rahmen der Waderner Buchwoche der große Bücherflohmarkt statt.

In der Halle erwartet die Leseratten aller Altersklassen eine große Bandbreite an Kinder- Reise- Unterhaltungs- und Ratgeberliteratur, CDs, DVDs und Blu Rays.

Der Bücherflohmarkt findet unter den Corona-bedingten Hygiene- und Abstandsregeln statt. Die Tische für Verkäufer sind ausgebucht.

Besucher müssen sich nicht anmelden, teilt das Kulturamt der Stadt Wadern mit.