Holz-Stahl-Konstruktion Neue Brücke führt über die Wadrill

In neuem Glanz präsentiert sich nunmehr die neue Holz-Brücke auf dem Schwester-Adelsindis-Weg in Wadern über die Wadrill. Im Jahre 1979 wurde eine fußläufige Verbindung vom früheren ehemaligen St. Elisabeth-Krankenhaus und heute vom St. Maria Altenheim sowie für Schüler des Hochwald-Gymnasiums und Mitbürger dieses Viertels der Kernstadt über die Johannisstraße am Kindergarten entlang zur damals neugebauten Fußgängerzone und zum Marktplatz sowie Bereich Haco angelegt. Zur Überquerung der Wadrill musste gleichzeitig eine Brücke errichtet werden. Diese ist im Laufe der Jahre, sehr verständlich nach mehr als vier Jahrzehnten, durch den Zahn der Zeit marode geworden. Nach zwischenzeitlicher Sperrung vor einigen Monaten ist sie vergangene Woche durch eine neue Brücke ersetzt worden.