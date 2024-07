Unbekannter Absender Entschärfergruppe involviert – Mitarbeiterin der Stadt Wadern öffnet Briefumschlag mit verdächtigem Inhalt

Am Donnerstagmorgen kontaktierte eine Mitarbeiterin der Stadt Wadern im Landkreis Merzig-Wadern die Polizeiinspektion Nordsaarland. Die Frau gab an, sie habe einen Briefumschlag öffnen wollen, fand darin allerdings nur eine pulvrige Substanz wieder. Wie die Polizei mitteilte, war der Brief an die Stadtverwaltung Wadern adressiert.