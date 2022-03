Altes Brauchtum muss pausieren : Das Feuerrad rollt auch diesmal nicht

Wadrilltal Angesichts der Corona-Lage wollen die Wadriller Veranstalter keine großen Versammlungen riskieren.

Geht es nach dem alten Brauchtum, der bis in die Keltenzeit zurückreicht, dem traditionellen Lauf des Erbsenrades, mit dem als Symbol der Sonne der Winter vertrieben und für eine gute Ernte gesorgt werden soll, dann ist es in diesem Jahr um die Landwirtschaft wohl schlecht bestellt. „Wir können das brennende Erbsenrad, das traditionell am ersten Fastensonntag von der Anhöhe Perscher Kopf bis in die Wadrill getrieben wird, nach dem Ausfall im Vorjahr auch dieses Mal nicht laufen lassen“, teilt Heidi Fandel, die Vorsitzende des Vereins der Heimat- und Naturfreude Wadrill mit großem Bedauern mit.