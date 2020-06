Verdacht der schweren Brandstiftung : Brand in leerstehendem Krankenhaus in Wadern

Brand in leerstehendem Krankenhaus in Wadern

Am Dienstag kam es im Krankenhaus in Wadern zu einem Brand. Foto: dpa/Friso Gentsch

Wadern Aufgrund eines Brandes im Bereich des leerstehenden Krankenhauses in Wadern ging am Dienstag, gegen 17 Uhr, ein Notruf bei der Polizei Wadern ein.

Wie die Polizei am Mittwochmorgen bekanntgab, ergaben die Ermittlungen vor Ort, dass eine Sitzgruppe mit Stühlen und Tischen in der unteren Ebene des Krankenhauses in Brand gesetzt wurde. Als Brandbeschleuniger sei vermutlich in der Nähe gelagertes Desinfektionsmittel benutzt worden.