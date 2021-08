Blutspende : Das DRK Wadern lädt zur Blutspende

Am Freitag kann von 15.30 bis 20.30 Uhr in der Herbert-Klein-Halle in Wadern Blut gespendet werden. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Wadern Am Freitag kann in Wadern Blut gespendet werden. Vor allem in der Sommerzeit ist dies besonders wichtig.

„Jeder Tropfen Lebenssaft hat großes Gewicht und hilft, vor allem in der jetzigen Sommer- und Urlaubszeit, wo aufgrund des vermehrten Ferienverkehrs das Unfallrisiko steigt und ein erhöhter Bedarf an Blutkonserven besteht“, teilt Paul Schmitt, der Beauftragte für das Blutspenden im DRK-Stadtverband Wadern mit und lädt die Bevölkerung der Hochwaldregion am Freitag, 6. August, von 15.30 bis 20.30 Uhr zum Blutspenden in die Herbert-Klein-Halle nach Wadern ein.

Auch leistet die Corona-Pandemie ihren Beitrag dazu, dass Blutkonserven derzeit Mangelware sind, wie die Saarbrücker Zeitung vergangene Woche berichtet hat. Jeder gesunde Mensch ab 18 Jahren kann auch in Corona-Zeiten ohne Risiko Blut spenden.

„Das Blutspenden hilft nicht nur Leben zu retten, sondern dient auch der eigenen Gesundheitsvorsorge“, lässt Schmitt wissen. Darüber hinaus werden mit dem gespendeten Blut viele medizinische Möglichkeiten einer besseren Notfallmedizin umgesetzt oder zur Verbesserung der Lebensqualität der Menschen weiter verarbeitet. Es soll schließlich nicht an Transfusionsblut mangeln.

Besonders junge Menschen sollten zum Blutspenden kommen, damit weiterhin für Nachwuchs gesorgt ist, denn viele ältere Mehrfachspender müssen wegen Krankheit oder Erreichen der Altersgrenze aufhören.

Mitzubringen sind ein gültiger Personalausweis und, wenn vorhanden, ein Blutspenderausweis. Dazu rät Schmitt allen Spendern, zur besseren Verträglichkeit der Spende sollten alle über den Tag verteilt, auch im Hinblick auf heiße Tage, mehr als zwei Liter Flüssigkeit, möglichst Wasser, getrunken haben.