Nach Gerichtsentscheid : Blitzer in Wadern haben vorerst Pause

Auf Nachfrage der Saarbrücker Zeitung bei der Stadt Merzig teilt Pressesprecher Stefan Fandel mit: „Die städtischen stationären Geschwindigkeitsmessgeräte in der Losheimer Straße in Merzig und im Jungenwäldchen sind Modelle eines anderen Herstellers und daher von diesem Urteil nicht betroffen, messen also derzeit tagtäglich wie gehabt.“ Auch das mobile Messgerät der Stadt, das zuweilen auch auf Anforderung der Gemeinden Mettlach und Perl eingesetzt wird, darf weiterhin genutzt werden.

In der Gemeinde Losheim am See wird ein mobiler Blitzer vorgehalten, der auch in den Gemeinden Beckingen und Weiskirchen eingesetzt wird. „Dieses Geschwindigkeitsmessgerät ist kein TrafiStar S350 von Jenoptik“, heißt es aus dem Losheimer Rathaus.