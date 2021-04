Name des Hauses in Wadern geht auf Dompropst Nikolaus München zurück : Ein Haus erzählt Geschichten

Name des Hauses in Wadern geht auf Dompropst Nikolaus München zurück

Wadern Könnten Steine sprechen, das Haus München als Bistro Dompropst würde viele Geschichten erzählen – angefangen von den Märkten, die das Gebäude seit 1765 erlebt hat. In diesem Jahr hatte Graf Joseph Anton von Oettingen-Sötern und Hohenbaldern die Marktrechte eingeführt.

Geboren wurde er am 19. Oktober 1794 in Wadern, im Haus nebenan, dem ehemaligen Gasthaus Brücker. Nach der Grundschule in Wadern besuchte er das Gymnasium in Trier, studierte Theologie und schloss nach seiner Priesterweihe ein Theologie- und Jurastudium mit jeweils einem Doktortitel ab. Mit 31 Jahren wurde er zum Geheimsekretär des Erzbischofs Ferdinand August von Spiegels ernannt. Er übte großen Einfluss auf den sogenannten Kölner Mischehenstreit aus. Grund für diese Auseinandersetzung: Viele junge preußische Beamte und Offiziere zogen in die Rheinprovinz und heirateten katholische Frauen. Die katholische Kirche verbot diese Ehen grundsätzlich und erlaubte sie nur, wenn die Eheleute die katholische Erziehung der Kinder feierlich gelobten. Das staatliche, also preußische Recht, sah eine Erziehung der Kinder im protestantischen Bekenntnis vor. Durch das Verhandlungsgeschick von Münchens kam es bei Verhandlungen zwischen Kirche und Staat zu einer Lockerung auf katholischer Seite. Mischehen wurden zwar nicht gebilligt, aber erlaubt, wobei der Pfarrer den kirchlichen Segen verweigern sollte, wenn die Eheleute ihre Zusage verweigerten, die Kinder im katholischen Glauben zu erziehen.