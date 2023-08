Bienenprojekt Kita Wadrill Wo die Kleinsten die Arbeit der Honigbiene kennenlernen

Landwirtschaft und Gartenbau war in den ländlich geprägten Dörfern wie Wadrill noch vor einigen Jahrzehnten an der Tagesordnung. Schon früh wurden die Kinder mit den heimischen selbst angebauten Nahrungsmitteln wie Blumenkohl, Möhren, Kartoffeln und vielen anderen Arten sowie etlichen Obstsorten von Kirschen über Mirabellen bis hin zu Äpfeln und Birnen vertraut gemacht. Und heute? Kennen sich die wenigsten noch damit aus, es bewirtschaften auch kaum mehr junge Familien einen Hausgarten und es werden immer weniger frische Nahrungsmittel in den heimischen Küchen verwertet. Da ist es für die Kinder im Kindergarten St. Theresia Wadrill geradezu ein Segen, dass der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Wadrill die ehemaligen Tennisplätze zu einem Dorfgarten für jedermann umfunktioniert hat.