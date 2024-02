Unterstützende Worte Medizinische Versorgung im Hochwald: Bürgermeister unterstützen Suche der BI

Wie geht es weiter mit der medizinischen Versorgung im Hochwald? Diese bange Frage stellen sich viele Bürger in der Stadt Wadern sowie den Gemeinden Losheim am See und Weiskirchen. Jetzt will die Bürgerinitiative (BI) Nordsaarland-Klinik Bewegung in die Sache bringen und geht auf die Suche nach einem geeigneten Betreiber für das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) (wir berichteten). Der Gedanke von BI-Sprecher Bernd Schröder und seinen Mitstreitern, sich nicht allein auf die Saarland-Heilstätten GmbH (SHG) zu verlassen, findet im Hochwald breite Zustimmung.