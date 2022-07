Polizei findet ihn trotz Fahrerflucht : Betrunkener 20-Jähriger überschlägt sich mit seinem Auto

Wadern Im Auto befand sich auch eine 21-jährige Beifahrerin. Nachdem das Auto zum Liegen kam, hauten beide ab.

Ein 20-jähriger Autofahrer hat in der Nacht auf Sonntag, 10. Juli, auf der L 149 einen Unfall verursacht. Der Waderner war zwischen Dagstuhl und Nunkirchen unterwegs , als er in Höhe des Sonnenhofes bei Noswendel die Kontrolle über sein Auto verlor. Wie die Polizei mitteilt, schleuderte er quer über die Gegenfahrbahn und kam nach links von der Straße ab. Das Fahrzeug durchbrach einen Weidezaun und überschlug sich mehrfach auf der angrenzenden Weidefläche.

Nach dem Unfall entfernte sich der Fahrer mit seiner 21-jährigen Beifahrerin von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Nach Ermittlungen an der Wohnanschrift, stellte sich der Fahrer bei der Polizeiinspektion in Wadern. Da er augenscheinlich alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden.