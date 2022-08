Trickbetrüger unterwegs : Falscher Pfarrer sammelt in Wadern „Spenden“ für Frauen und Kinder

Wadern Ein unbekannter Mann hat sich am Freitag als indischer Priester ausgegeben und in Wadern vermeintlich Spenden für Frauen und Kinder in Indien gesammelt. Auf den mutmaßlichen Betrüger und diese Masche sind mindestens zwei Waderner Familien hereingefallen.