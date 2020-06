Lockweiler-Krettnich Der Fußball-Kreisligist wird zur kommenden Saison die Karten neu mischen. Timo Molter unterstützt Trainer Herrmann.

Seit 1927 wird beim SV Lockweiler-Krettnich dem runden Leder nachgejagt. Der Verein liegt in der derzeit unterbrochenen Runde in der Fußball-Bezirksliga Merzig-Wadern auf Platz sechs und spielt damit eine gute Saison. Die beiden Dörfer sind eng miteinander verbunden und zählen zusammen knapp 2000 Seelen. Rund 200 davon sind Mitglied im Sportverein. Geführt wird der Verein – von kurzen Unterbrechungen abgesehen – seit 2004 von Michael Johänntgen.

Sorgen bereitet ihm aber seine Jugend-Abteilung: „Da könnten wir besser aufgestellt sein, doch es ist wie in vielen Vereinen: Uns fehlen ganz einfach ein paar Ehrenamtler, die sich unseres Nachwuchses annehmen.“ So kann der Verein nur noch wenige Spieler für die JFG Stadt Wadern stellen, wo der SV Mitglied ist.

Zwar dürften die aktiven Fußballer seit einigen Tagen wieder in kleinen Gruppen, unter Rücksicht auf die Abstands-Regeln trainieren, doch in Lockweiler ruht der Ball weiter. „Unser Rasenplatz ist bis 30. Juni von der Stadt gesperrt, sodass wir nicht aktiv werden können“, berichtet Johänntgen.

Doch wie überall fehlen Einnahmen aus Festen und Veranstaltungen. „Keiner weiß, wie lange es noch dauern wird, bis wir wieder spielen können. Da muss man sehen, wie wir die Zeit, in der kein Geld in die Kasse kommt, so gut es geht, überstehen“, meint Johänntgen, der mit seinem Verein für einen sofortigen Abbruch der Liga ist. Mit der Regel: „Der Erste sollte aufsteigen, auf Absteiger würde ich verzichten.“

So oder so stehen beim SV Lockweiler-Krettnich im Sommer weitreichende Veränderungen an: Thomas Derst, der Vorsitzende des Spielausschusses, weiß, dass es einen größeren Personal-Umbruch geben wird. „Es werden uns etliche Spieler verlassen. Viele von denen, die gehen, haben lange für uns gespielt und da legen wir ihnen keine Steine in den Weg. Die suchen halt eine neue Herausforderung, das ist im Fußball eine legitime Sache“, meint Derst.