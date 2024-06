Auch ein Arzt berichtete von seinen OPs Betroffene berichteten von Organspenden

„Organspende ja oder nein – das ist eine sehr persönliche Frage, die man sich mindestens einmal im Leben und so früh wie möglich stellen sollte. Denn mit ihr einher geht eine Entscheidung, die sicherlich nicht leicht zu treffen, aber dafür umso wichtiger ist“, erklärt Prof. Dr. Jörg Loth, Vorstand der IKK Südwest, die gemeinsam mit dem BBZ Hochwald, dem Verein Herzensengel sowie der Stadt Wadern am Tag der Organspende in Nunkirchen über dieses lebenswichtige Thema aufgeklärt und informiert hatte. Die Schirmherrschaft dazu hatte Ministerpräsidentin Anke Rehlinger übernommen.