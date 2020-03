Merzig-Wadern Die Buchhändlerin, die Mitglied im Orga-Team des Literaturfestivals „Erlesen“ ist, spricht über dessen Absage.

Aufgrund der Entwicklungen rund um das Coronavirus fällt das saarländische Literaturfestival „Erlesen“, das Ende dieser Woche gestartet wäre, aus. Was die Absage für die Veranstalter bedeutet und wie es im nächsten Jahr weitergehen soll, erzählt Beatrice Schmitt von der Bücherhütte in Wadern, die zum Orga-Team des Festivals gehört.

SCHMITT Das müssen wir abwarten. Unsere nächste Premiere ist am 23. April. Es kann sein, dass das klappt, aber es kann auch sein, dass wir es verschieben müssen. Der Autor, Frank P. Meyer, hat mir schon signalisiert, dass das kein Problem sei. Wir sind davon abhängig, was Ordnungs- und Gesundheitsämter sowie die Ortspolizeibehörde sagen.

SCHMITT Es ist ein mulmiges Gefühl, das kann man nicht anders sagen. Wir wissen gar nicht, was auf uns zukommt. Aber wir tun, was wir können. Die Bestellsysteme im örtlichen Buchhandel über Homepage und Internet sind perfekt und wir sind gern bereit, unseren Lieferservice zu erweitern, also auch mal nach Hause zu liefern.

SCHMITT Kurz nach „Erlesen“ sind wir immer schon mit der nächsten Auflage beschäftigt. Wir haben schon die Fühler ausgestreckt, weil gewisse Sachen in diesem Jahr nicht geklappt haben. Ein paar Ideen haben wir bereits für das kommende Jahr. In einem bis zwei Monaten geht die Planung richtig los. Für konkrete Ankündigungen ist es aber noch zu früh – aber wir waren in diesem Jahr ganz nah an der Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk dran. Das wäre natürlich ein Highlight für nächstes Jahr. Und der Zeitraum steht schon fest: 10. bis 24. April 2021.