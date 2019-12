Neue Angebote : BBZ Hochwald bietet neue Wege in den Beruf

Wadern Das Berugsbildungszentrum (BBZ) Hochwald in Nunkirchen stellt am Montag, 9. Dezember, seine neuen Schulformen vor. Beginn ist um 19 Uhr. Die bisher bekannten Schulformen Produktionsschule, BGJ, BGS, sowie die Gewerbeschule, Handelsschule und Sozialpflegeschule werden nicht mehr angeboten.

Das BBZ Hochwald bietet alle drei Bereiche an: Technik, Wirtschaft und Verwaltung, Gesundheit und Soziales. Durch ein praktisches und handlungsorientiertes Lernen werden die Schüler auf eine Berufsausbildung vorbereitet und erhalten während Praktika erste Einblicke in die Berufswelt. Das BBZ bietet auch Kontaktmöglichkeiten zu seinen dualen Ausbildungspartnern an. So erhalten die Jugendlichen frühzeitig eine berufliche Grundqualifikation und treffen auf mögliche Arbeitgeber.