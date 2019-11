Konzert in Büschdorf : Barockkonzert mit Wolfgang Kraemer in Büschdorf

Büschdorf Zu einem Barockkonzert mit Wolfgang Kraemer laden die CEB und die Gemeinde Perl für Samstag, 16. November, um 17 Uhr in die Michaels-Kapelle in Büschdorf ein. Unter dem Thema „Eine eloquente Reise“ spielt der Blockflötist mit seinem Barockensemble Werke von Diego Ortiz, Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann, Heinrich Ignaz Franz Biber sowie Marco Uccilini.

Wolfgang Kraemer studierte bei Marion Michel am Konservatorium in Luxemburg. Zu seinen weiteren Lehren zählten Walter van Hauwe und Armgard Pudelko. Als Solist und Mitglied von Barockensembles konzertiert er in Deutschland und weiteren europäischen Ländern, in Korea und Neuseeland. Vor seinem Umzug nach Neuseeland in 2004 unterrichtete er 15 Jahre lang an saarländischen Musikschulen und war für die Musiktage Merzig verantwortlich.