„Saarland zum Selbermachen“ : Regierungschef zeichnet Ehrenamtler aus

Bardenbach Vorstand der Bardenbacher Vereinsgemeinschaft erhält Preis bei „Saarland zum Selbermachen“.

Bereits zum dritten Mal wurde der Vorstand der Vereinsgemeinschaft Bardenbach vor kurzem zur Staatskanzlei bestellt. Der Grund war ein besonders erfreulicher: In der 14. Runde der Initiative „Saarland zum Selbermachen“ hat die Landesregierung das aktuelle Projekt der VG, „Bürgerhaus Bardenbach fit für die Zukunft“, ausgezeichnet. Im Rahmen einer Feierstunde wurde das renovierte Foyer des Bürgerhauses Bardenbach als „Bürgergaststube“ der Öffentlichkeit präsentiert und die beiden Vorsitzenden Christof Sauer und Uli Kuhn bekamen neben der begehrten Förderplakette auch den damit verbundenen Geldbetrag vom Ministerpräsidenten persönlich überreicht. Hans lobte dabei ausdrücklich das freiwillige Engagement der Handelnden, die damit eine Vorbildfunktion in der Gesellschaft einnehmen würden. Aus insgesamt 38 Projekten hat eine unabhängige Jury aus Ehrenamtlern 31 Projekte ausgewählt, die im Rahmen von „Saarland zum Selbermachen“ ausgezeichnet und gefördert werden.

Die Vereinsgemeinschaft Bardenbach unterhält nun im 33. Jahr das von ihr erbaute Bürgerhaus in Eigenregie. Die Nutzungsstatistik der letzten Jahre zeigt nach Ansicht der Vereinsgemeinschaft die Wichtigkeit, die dieses Gebäude für Bardenbach und die umliegende Region darstellt. Schließlich fänden fast alle kulturellen Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft dort statt. Etliche Vereine und Privatpersonen nutzen zudem das Haus für die unterschiedlichsten Zwecke. Das Fördergeld in Höhe von 3000 Euro wird in die Sanierung des Gebäudes investiert, um damit die Zukunftsfähigkeit zu sichern.