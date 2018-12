später lesen Wadern Skafield stehen in Büschfeld ein letztes Mal auf der Bühne FOTO: Lars Vegass FOTO: Lars Vegass Teilen

() Es wird laut in der Schlossberghalle in Wadern-Büschfeld: Am Samstag, 22. Dezember, stehen die Band Skafield ab 18.30 Uhr auf der Bühne in der Schlossberghalle – und das zum letzten Mal. Nach mehr als 21 Jahren und über 300 Konzerten soll dieser Gig am vierten Adventswochenende das letzte Konzert der Band sein.