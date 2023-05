Hochwald-Gymnasiastin bei Jugend debattiert Schülerin argumentiert für Insekten in Lebensmitteln - und wird Landesmeisterin

Gleich zwei Schülerinnen des Hochwald-Gymnasiums hatten sich in ihrer Altersgruppe Sekundarstufe I für das Landesfinale qualifiziert: Svenja Waschbüsch und Ava Bock waren zunächst in ihrer Klasse erfolgreich, setzten sich dann im Schulfinale am HWG durch und belegten anschließend die ersten beiden Plätze im Regionalfinale Saarland West. Beim Landesfinale mussten sie sich mit den besten Debattanten aus den anderen Regionalverbünden messen. In der Vorrunde wurden zwei Debatten geführt. Die Themen lauteten: „Sollen in der Sekundarstufe I die Klassengrößen erhöht werden?“ und „Sollen ARD und ZDF auf den Erwerb von Fußballübertragungsrechten verzichten?“ Nach Auswertung der Debatten stand fest: Ava Bock gehörte zu den vier Besten und stand im Finale.