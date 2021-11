Marion Demme-Zech im Interview : Wie gut kennen Sie das Saarland? - In diesem Quiz kann man es testen

Auf insgesamt 100 Karten wird beim Saarland-Quiz allerhand ungewöhnliches Wissen abgefragt. Foto: Grupello Verlag

Im Interview berichtet die Autorin über ihre Arbeit am Saarland-Spiel und ihre Inspirationsquellen für die 100 Fragen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Margit Stark

Was reizt eine Autorin von Krimis, ein Saarland-Quiz auf den Markt zu bringen?

DEMME-ZECH Die Idee, ein Spiel zu entwerfen, spukte schon länger in meinem Kopf herum. Als ich das Heimatquiz für andere Regionen wie Heidelberg oder Mainz vom Grupello Verlag entdeckt habe, gefielen mir das Konzept und die Aufmachung der Fragen sofort. Also habe ich in der Redaktion nachgehakt, ob unsere Region ebenfalls für ein solches Quiz interessant sein könnte. Zum Bewerben brauchte es eine Kurzvorstellung, die zeigen sollte, was an Themen im Saarland alles denkbar und möglich wäre. Da sich das Saarland dabei in vielerlei Hinsicht als außergewöhnlich, eigensinnig, gleichsam geschichtenreich, aber auch modern bewies, war die Redaktion schnell überzeugt. Und dann ging die Arbeit los.

Marion Demme-Zech hat ein Saarland-Quiz erstellt. Foto: Mae Demme

Info Autorin von Krimis, Reiseführern und mehr Marion Demme-Zech wurde 1972 in Reimsbach geboren und lebt mittlerweile mit Tochter und Mann in Rehlingen-Siersburg. Sie studierte Erziehungswissenschaft, Soziologie und ein wenig Bauingenieurwesen. Das Schreiben begann sie bereits in ihrer Zeit als Erzieherin vor etwa 20 Jahren. Sie startete mit pädagogischen Texten. Vor ein paar Jahren begann sie mit Buchprojekten und Kurzgeschichten in Anthologien. Aus ihrer Feder stammen unter anderem mehrere Krimis und der Reiseführer „Glücksorte im Saarland“.

Wie viele Fragen sind es?

DEMME-ZECH Es sind genau 100 Fragen.

Inwieweit war das Saarland-Quiz von Charly Lehnert, das 2013 im Grupello Verlag erschienen ist, für Sie Vorbild?

DEMME-ZECH Das Saarland-Quiz von Charly Lehnert machte mir deutlich, dass man sehr gründlich recherchieren muss und die Fragen immer konkret formuliert sein sollten, damit das Spiel später auch wirklich Freude macht. Gerade was geschichtliche Aspekte betrifft, hat Charly Lehnert viele spannende Aspekte „ausgegraben“ und in Fragen verwandelt. Diese Themen finden die Quizzer im Saarland-Heimat-Quiz auch wieder vor, insbesondere aus der jüngsten Geschichte. Hinzu kommen nun neue Aspekte, die in den letzten Jahren an Gewicht gewonnen haben wie Nachhaltigkeit, Tourismus, Achtsamkeit, Naturschutz, sowie Freizeitmöglichkeiten in der Region. Ungewöhnliche Erfindungen, besondere Orte und kreative Projekte stehen besonders häufig im Mittelpunkt. Das Spiel zeigt, wie vielfältig und wandlungsfähig unser Saarland ist. Das lässt an vielen Stellen staunen, und ein bisschen Stolz auf unser gemeinsames Zuhause kommt berechtigterweise auch auf.

Von der Viermännerwohnung in Ensdorf bis zu der Frage nach Neunkirchen: Wie lange haben Sie gebraucht, bis alle Fragen standen?

DEMME-ZECH Drei bis vier Monate, wobei auch viele Freunde und Bekannte parallel auf der Suche waren und mir mit Ideen „auf die Sprünge geholfen“ haben. Letztes Silvester haben wir dann per Web-Ex-Konferenz mit der Familie einen Testlauf mit den ersten 60 Fragen gestartet. Wegen Corona hat zwar jeder für sich zu Hause gefeiert, doch durch das Spiel waren wir dann doch alle irgendwie zusammen. Schnell hat sich gezeigt, dass es beim Saarland-Quizzen kein Gegeneinander oder Punkte zählen gibt. Jeder hat jeden mit seinem Wissen beim Antworten unterstützt. Gewinnen wird nebensächlich. Das Quiz ist perfekt für eine vergnügliche Spielrunde mit der Familie oder mit Freunden – jetzt sogar wieder in echt.

Sogar die britischen Royals kommen zur Sprache, heißt es im Pressetext zu Ihrem Rätsel. Denn Lady Di hat vor vielen Jahren in London bei Harrods ein besonders blumiges Stück Saarland erworben. Haben Sie für Ihre Fragen auch in der Regenbogenpresse recherchiert?

DEMME-ZECH Die Idee zu der Lady-Di-Frage stammt nicht aus der Regenbogenpresse. Dass die britischen Royals manchmal auch Saarländisches auftischten, wusste ich noch von meiner Recherchetour für die Glücksorte im Saarland. Damals habe ich ein bekanntes Museum in Mettlach besucht. Dort finden Besucher nicht nur die blumige Reihe vor, die sich vor vielen Jahren Lady Di in London für ein Frühstück mit Prinz Charles gegönnt hat, sondern auch Porzellaniges made im Saarland für den Vatikan.

Hatten Sie von Ihrem Verlag Vorgaben für Ihre Fragen oder konnten Sie sich Fragen nach Ihrem Gutdünken aussuchen?

DEMME-ZECH Vorgegeben war, dass die 100 Fragen eine große Bandbreite an Themen aufgreifen sollten. Zur Orientierung gab es einen Themenkatalog, der Inspiration und Hilfe bei der Suche nach den passenden Fragen bot. Prinzipiell war jederart Frage denkbar, solange der Inhalt sich als interessant, bereichernd und eher unerwartet beweist.

Was ist Ihrer Meinung nach die kniffligste Frage?

DEMME-ZECH Hm, schwierig. Wie wäre es mit dieser: Welches Produkt, das weitgehend aus Zellstoff besteht, nehmen mehr als 100 000 Saarländer täglich zur Hand? Wie bei jeder Karte finden sich auf der Rückseite zusätzliche Informationen zur Antwort vor. Oft stehen dort auch kleine Anekdoten.

Ein Paradebeispiel dafür?

DEMME-ZECH So steht speziell bei dieser Frage einiges über die Entstehungsgeschichte des gesuchten Zellstoff-Produkts zu lesen. Es erschien Ostern 1761 unter etwas anderem Namen das erste Mal. Ideengeber des neuen Saarlandfabrikats war in jenen Tagen Wilhelm Heinrich von Nassau-Saarbrücken. Um seinen Bürgern „die Vortheile und Bequemlichkeiten, welche man anderswo von den Frag- und Anzeig-Blättern hat, auch Ihren getreuen Unterthanen zuwenden zu können“, beauftragte er seinen Hofbuchdruckermeister Bernhard Gottfried Hofer. Ein kluger Schachzug, denn während der Fürst es beim Wünschen und Beauftragen beließ, trug Hofer das volle finanzielle Risiko. Um das abzufedern, bot Hofer seinen Kunden für das Nassau-Saarbrückische Wochenblatt Folgendes an: „Wer im Voraus zu abonnieren gedenkt, soll nur 20 Kreuzer im Jahr bezahlen!“ Die wöchentliche Einzelausgabe hingegen könne 1 Kreuzer betragen. Die Idee eines Abos war demnach schon vor dem ersten Erscheinen des Regionalblattes geboren.

Atlas, Wörterbücher, Geschichtsbücher und Co.: Welche Hilfsmittel haben Sie genutzt, um Ihre Fragen auszutüfteln?

DEMME-ZECH Ich habe eine Menge Statistiken gewälzt, die Mediatheken des saarländischen Rundfunks durchforstet, ebenso wie alte Zeitungsausgaben und Webseiten zum Saarland. Wenn ich eine erste Idee für eine Frage hatte, habe ich nach Ansprechpartnern an den zuständigen Stellen gesucht und diese kontaktiert. Ministerien, Kulturämter, Heimatvereine, Museen, Sportler, Fußballclubs oder auch Selbständige mit besonders lobenswerten Geschäftsideen, sogar an die Staatskanzlei habe ich mich gerichtet, denn dort gibt es seit einigen Jahren tierische Untermieter, die entgegen der normalen Vorgehensweise niemals kandidieren mussten und darüber wollte ich noch ein bisschen mehr erfahren. Mein Ziel war es, verblüffende und überraschende Fakten über das Saarland aufzuspüren, die zeigen, dass das kleine Saarland in vielerlei Hinsicht ziemlich großartig und modern ist.

Info Hätten Sie´s gewusst? Wer jetzt Lust bekommen hat zu quizzen, kann sein Wissen schonmal hier testen: -Welche dieser drei Orte kann man im Saarland nicht aufsuchen: "Viermännerwohnung, Habenichts oder Frankenstein?" -In welchem Ort im Saarland sind die Stromkosten auf der westlichen Straßenseite weit günstiger als auf der östlichen? Was ist ein paar Millimeter „dünn“, etwa 15 Zentimeter land, hellbraun und knusprig, kein bisschen süß und hat im Saarland seinen Ursprung? Im Rest von Deutschland nennt man das Gebäck, das mit Vorliebe in Natronlauge zu baden pflegt, meist anders.

Welches Projekt ist als Nächstes in Planung?

DEMME-ZECH Einiges. Ich war dieses Jahr sehr fleißig. Im April 2022 wird „Saarbotage“, mein dritter Saarland-Krimi beim Gmeiner Verlag, erscheinen. Spielorte werden unter anderem ein bekanntes Volksfest in Saarbrücken am Ufer der Saar, eine Baumschule in Ballern und die Burg Montclair sein. Natürlich haben auch wieder alte Bekannte aus den ersten beiden Bänden ihren Auftritt in dem Buch. Wie etwa die Therapeutin Tietze-Meiermann, die sich als Läuferin beim B2-Run in Dillingen versucht, oder der Dackel Günther, der nicht ganz freiwillig der Hundepolizeistaffel in Bexbach beitritt. Da wird es wieder eine Menge Momente zum Saarland-Wiederentdecken geben, aber auch viel Kurioses und Überraschendes. Ebenfalls im Frühjahr, im März 2022, wird mein regionaler Kinderfreizeitführer mit dem Titel „111 Orte für Kinder im Saarland, die man gesehen haben muss“ beim Emons Verlag erscheinen. Als Pädagogin und Mutter wollte ich ein solches Projekt, das sich speziell an Familien richtet, schon sehr lange verwirklichen, und es ist toll, dass dies im kommenden Jahr Realität wird.

Für ihr Quiz hat Marion Demme-Zech 100 Fragen rund ums Saarland formuliert. Foto: Grupello Verlag