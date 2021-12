Trunkenheit am Steuer : Frau kracht unter Alkoholeinfluss in Hauswand

Foto: dpa/Fabian Strauch

Büschfeld Eine betrunkene Frau ist in der Nacht auf Dienstag in die Hauswand eines Restaurants in Büschfeld gekracht. Sie konnte vor Ort von der Polizei in Gewahrsam genommen werden.

Leichte Verletzungen erlitt eine 28-jährige Autofdahrerin aus einem Schmelzer Ortsteil bei einem Verkehrsunfall in der Nacht auf Dienstag in Büschfeld. Die Frau geriet um 01.00 Uhr in der Eisenbahnstraße in Richtung Limbach fahrend zu Beginn einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Beim abrupten Gegenlenken kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Hauswand einer Gaststätte. Hierbei wurde auch ein Transparent des Restaurants beschädigt.

Eine wenige Minuten später zufällig am Unfallort vorbeikommende Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Nordsaarland konnte die alkoholisierte Fahrerin feststellen und zur Wache bringen. Hier wurde der Frau eine Blutprobe entnommen, die nicht nur auf Alkohol, sondern auch auf Drogen und Medikamente untersucht wird.