Modellbau Schwerlasttransporte rollen in mini durch die Fellenbergmühle

Merzig · Dass Schwertransporte nicht nur ein Ärgernis auf den Straßen darstellen, sondern durchaus interessant sein können – das soll eine Ausstellung der Schwerlastgruppe Saar am Wochenende, Samstag und Sonntag, 18. und 19. November, je von 10 und 18 Uhr, im Feinmechanischen Museum in der Fellenbergmühle in Merzig zeigen.

07.11.2023 , 13:18 Uhr

Jörg Porr (rechts) und Dieter Friedle von der Schwerlastgruppe Saar bereiten die Ausstellung in ihrem Elversberger Atelier vor. Insgesamt stellen zehn Schwerlastfreunde in Merzig aus. Foto: Barbara Kutsch

Von Barbara Kutsch

Das teilen Jörg Porr und die Schwerlastgruppe Saar mit.