Dagstuhl Der Fotograf erzählt anlässlich der Eröffnung seiner Ausstellung „Lost Places“ in Dagstuhl, wie er die Ideen für seine Bilder entwickelt.

Winfried Groke wurde 1952 in Menden im Sauerland geboren. 1967 absolvierte er eine Ausbildung zum Buchdrucker. 1984 legte er die Meisterprüfung als Fotograf ab, nachdem er sich alles Notwendige autodidaktisch beigebracht hatte. Seither arbeitet er selbständig als Fotograf. Winfried Groke lebt in Eiweiler im Landkreis St. Wendel.

GROKE Ich hatte nicht geplant, es so auszustellen. Die Ausgangsfotos der Eisberge hatte ich, aber ich wusste noch nicht genau, was ich mache. Ähnlich war es mit der Fabrikruine. Die habe ich auch fotografiert und erstmal liegen lassen. So wie sie waren, gefielen mir die Aufnahmen nicht – es musste etwas passieren. Ich musste etwas anderes haben. Dann kam ein Jahr, in dem viele Fliegenpilze im Wald waren. Ich habe circa 30 Fliegenpilze geholt, im Studio fotografiert, freigestellt und dann habe ich an einem Bild ausprobiert, die anstatt der Belegschaft einzusetzen. Das gefiel mir gut und dann habe ich die ganze Serie so gemacht.