Es geht um die Geschichte der Pfalz Playmobil-Figuren erzählen Geschichte

Dabei seien die Jugendlichen schon regelrechte Profis bei der Teilnahme an bundesweiten Wettbewerben mit historischem Bezug, teilt die Schule mit: Bereits im vergangenen Jahr beteiligten sie sich unter Anleitung ihrer Lehrerin am Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten und gewannen mit ihren Projekten zum Thema „Keltisches Leben in der Region“ den Gruppensieg im Saarland. Die Ergebnisse ihrer Arbeit setzten sie in Kooperation mit Museumsleiterin Christina Pluschke in einer ersten eigenen Sonderausstellung im Stadtmuseum Wadern um.