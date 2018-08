Ausstellung auf Schloss Dagstuhl zeigt Werke zweier Künstler

Im Jahr 2001 begann sie ihr Studium der Freien Kunst bei Professor Sigurd Rompza an der Hochschule für Bildende Künste (HBKsaar) in Saarbrücken. 2003 absolvierte Claudia Vogel ein Gastsemester an der Kunstakademie Düsseldorf bei Professor Helmut Federle. 2006 erlangte sie ihr Diplom sowie die Ernennung zur Meisterschülerin von Professor Rompza. Im Jahr 2011 erhielt die Künstlerin ein Förderstipendium der Landeshauptstadt Saarbrücken. Claudia Vogel lebt und arbeitet in Saarbrücken.

Dirk Rausch stammt aus Baumholder, wo er 1975 zur Welt kam. Von 1995 bis 2003 dauerte sein Studium der Malerei bei Professor Bodo Baumgarten und Professor Sigurd Rompza an der HBKsaar. Es endete 2003 mit dem Diplom mit Auszeichnung und der Ernennung zum Meisterschüler von Professor Rompza. Seit 2005 ist Dirk Rausch künstlerisch-gestalterischer Werkstattleiter am Druckzentrum der HBKsaar (Siebdruck), seit 2006 zudem Vorsitzender des Saarländischen Künstlerbundes und Mitglied im Deutschen Werkbund Saarland. Dirk Rausch lebt und arbeitet heute in Saarbrücken.

Die Ausstellung ist noch bis zum 5. Oktober im Leibniz-Zentrum für Informatik Schloss Dagstuhl in Wadern zu sehen. Die Öffnungszeiten sind: montags bis donnerstags von 9 Uhr bis 16 Uhr sowie freitags von 9 Uhr bis 13 Uhr. Weitere Informationen gibt es außerdem unter Telefon (0 68 71) 905-0 oder im Internet:

FOTO: Schloss Dagstuhl