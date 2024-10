Erfolgreiche Jubiläums-Veranstaltung Waderner Buchwoche feierte 20. Geburtstag

Er war der Einladung der Filmfreunde der Lichtspiele, des Kulturamtes und der Bücherhütte gefolgt. Das Fazit von Beatrice Schmitt von der Bücherhütte Wadern: „Es wurde ein grandioser Abend mit vielen tiefen Einblicken ins Filmemachen, ins Drehbuchschreiben, in nationale und internationale, in alte und neue Filme und in viele Schätze. Andreas Pflüger schöpft aus einem schier endlosen Fundus an Anekdoten und Geschichten. Es war wahrlich großes Kino, was er in den Lichtspielen geboten hat.“