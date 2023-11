Auch in Wadrilltal wurde am Volkstrauertag der Toten gedacht Im stillen Gedenken an die Gefallenen

Am Volkstrauertag, 1919 vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge gegründet, wird alljährlich im ganzen Land den Toten zweier Weltkriege sowie den Opfern von Gewaltherrschaft und Terror zur Erinnerung und Mahnung gedacht, zumal heute mit Blick auf die Kriegswirren in der Ukraine und im Nahen Osten Frieden, Freiheit und Demokratie sowie Völkerverständigung keine Selbstverständlichkeit mehr sind. Bereits am Vorabend des Gedenktages wurde in Wadrilltal nach der Abendmesse mit einer kleinen Gedenkfeier diesem Ansinnen Rechnung getragen.