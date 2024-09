Großer Zuspruch Offenes Turnier machte Lust auf Tennis

Was im vergangenen Jahr im August anlässlich der 50-Jahrfeier des TC Grün-Weiß Nunkirchen ein großer Erfolg war, das sollte auch in diesem Jahr fortgesetzt werden. Das Turnier „Unser Dorf spielt Tennis“ an der Tennisanlage des Vereins, in Waldrandlage, wurde nun dieser Tage wiederholt und fand abermals großen Zuspruch. Gespielt haben elf Teams, davon sind jeweils vier Teams ins Halbfinale gekommen.