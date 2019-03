Feiger Angriff auf einen 15-Jährigen am Dienstag (19. März) in Wadern: Dort haben zwei Täter ihr Opfer unvermittelt verprügelt. Wie ein Sprecher der Polizeistelle Nordsaarland berichtet, war das Opfer nahe des Stadtparks auf seinem Rad unterwegs. Die beiden Unbekannten schubsten ihn von seinem Drahtesel. Als der Jugendliche am Boden lag, schlug ihm einer der Komplizen ins Gesicht, der zweite trat ihm gegen die Hüfte. Als sich zwei Passanten näherten, ließen die jungen Schläger den Malträtierten zurück und hauten ab.

Suche nach den Zeugen

Um mehr Details zum Vorfall zu erfahren, setzen die Ermittler auf die beiden Zeugen, die ebenfalls unbekannt sind. Bei ihnen soll es sich um einen etwa 40 Jahre alten Mann mit langem Mantel handeln sowie um eine geschätzt 45-jährige Frau, die eine hellbraune Strickjacke trug.

Zu den Tätern ist bislang so viel bekannt:

Erste Beschreibung: etwa 16 Jahre, kurzes, schwarzes Haar,

schwarzer Pulli mit zum Gebet gefalteten Händen als Aufdruck, schwarze Hose, 1,75 Meter, dünn, Ohrring im linken Ohr, auffällig eckiger Kiefer.

Zweite Beschreibung: gleiches Alter, dunkelblondes Haar mit Mittelscheitel, welches bis an de Ohren reicht, etwa 1,60 Meter, etwas kräftiger, aber nicht dick, weißer Pulli, grüne Hose mit neongrünen Streifen.

Hinweise an die Polizeiinspektion: Tel (0 68 71) 9 00 10.