Reizgas stoppte den Angreifer : Angriff auf Polizisten nach häuslicher Gewalt in Nunkirchen

Angriff auf Polizisten nach häuslicher Gewalt in Nunkirchen

Nunkirchen Bei einem Polizeieinsatz wegen häuslicher Gewalt in Nunkirchen sind mehrere Beamte von einem Mann angegriffen worden. Einer der Polizisten setzte den 27-Jährigen mit Reizgas außer Gefecht.

Am Dienstag war die Polizei vormittags in den Ortsteil von Wadern gerufen worden. Angeblich stritt sich dort ein Paar. Die Beamten trafen auf eine verletzte Frau mit Platzwunden im Gesicht und einer gebrochenen Nase. Die 31-Jährige war nach Behördenangaben blutverschmiert. Sie schilderte den Polizisten, dass ihr Lebensgefährte sie am Morgen geschlagen und eine Treppe heruntergestoßen habe.