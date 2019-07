Nunkirchen/Lebach : Polizei schnappt vier Betrüger

Nunkirchen/Lebach Fahndungserfolg der Polizei: Vier angebliche Spendensammler sind den Beamten in Lebach ins Netz gegangen.

Falsche Spendensammler waren am Samstagmittag auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes in Nunkirchen unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, ist die Masche der Betrüger immer ähnlich: Sie gaukeln eine Notlage vor oder geben an, für in Not geratene Personen Spenden zu sammeln. In diesem Fall sammelten sie angeblich Spenden für Taubstumme. Die Betrüger haben zumeist Unterschriftenlisten dabei, auf welchen man sich nach einer Spende eintragen kann.