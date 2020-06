Kostenpflichtiger Inhalt: Neue Warnschilder : Ein neues Schild soll die Biber im Hochwald schützen

Revierförster Martin Ritter mit dem neuen Biber-Warnschild. Foto: Florian Blaes

Reinsfeld/Weiskirchen Wer regelmäßig über die B 407 (Hunsrückhöhenstraße) fährt und über die L151 nach Hermeskeil, dem sind womöglich schon die neuen Warnschilder aufgefallen, auf denen ein Biber zu sehen ist. Wir klären auf, was es damit auf sich hat.

Es ist noch nicht so lange her, da war der Landesbetrieb für Mobilität aus Hermeskeil an der Hunsrückhöhenstraße bei Reinsfeld und an der Landstraße auf Höhe der Aufnahmeeinrichtung für Asylsuchende damit beschäftigt, neue Schilder zu montieren. Seither kann man ein Warnschild mit einem Biber und das dazugehörende Ausrufezeichen sehen. Man findet die neuen Verkehrswarnschilder von Kell am See kommend auf der B 407 kurz hinter dem Parkplatz für den Premiumwanderweg „Frau Holle“ und in der Gegenrichtung nach der Bushaltestelle an der Bundesstraße Höhe Reinsfeld. Die beiden anderen Schilder stehen auf der L 151 kurz hinter dem Lascheiderhof in Fahrtrichtung Hermeskeil und auf der Gegenrichtung hinter der Abfahrt zur Aufnahmeeinrichtung des Landkreises. Für viele Verkehrsteilnehmer sind das neue Schilder, die sie so durchaus auch noch nicht gesehen haben, denn in der Region sind sie erst- und einmalig.

Doch wie kam es dazu, dass solche Warnschilder nun aufgestellt werden? Wir haben uns mit Martin Ritter, dem Revierförster aus Reinsfeld an der Hunsrückhöhenstraße vor Ort getroffen. „Über 20 Jahre sind nun die Biber schon hier im Wadrilltal in den Bächen Osterbach und Wadrill mit zahlreichen Bauten. Bis vor zwei Jahren ging auch immer alles gut. Doch dann begannen die Verkehrsunfälle, bei denen viele Biber überfahren wurden“, stellt Martin Ritter fest.

Erst vor etwa zwei Monaten ist am Durchlauf der Hunsrückhöhenstraße kurz hinter dem Parkplatz auf Höhe der Traumschleife „Frau Holle“ erneut ein Biber dem Verkehr zum Opfer gefallen. „Das war dann schon eine gewisse Traurigkeit, denn wir haben zuvor festgestellt, dass wohl genau dieser Biber erstmalig im Steinbach begonnen hatte, einen Damm zu bauen. Nach dem Tod des Tieres gab es keine Aktion mehr im Bau“, stellt der Förster bedauernd fest. Der Steinbach liegt in Fahrtrichtung Kell am See rechtsseitig der Bundesstraße.

Daraufhin hatte Ritter Kontakt mit den Biberbeauftragten der Region und den zuständigen Behörden aufgenommen und darauf gedrängt, dass endlich etwas für die geschützte und seltenen Tiere getan werden muss. Er setzte sich ein, ein Verkehrshinweisschild an den entsprechenden Stellen aufstellen zu lassen. „Meine Anregungen wurden angenommen und dem Aufstellen der Schilder zugestimmt und so dauerte es nicht lange, bis der LBM vor kurzem diese dann aufgestellt hatte“, freut sich Ritter. Jetzt hoffen der Förster und die Naturschützer, dass an den so ausgeschilderten Stellen auf der B 407 und der L 151 die Menschen einsichtig sind und mehr auf die Straße, vielleicht sogar mit weniger Geschwindigkeit, darauf achten, was denn womöglich über die Straßen laufen könnte.

Schöne Überraschung für alle Beteiligten: An dem Biberdamm nahe der Hunsrückhöhenstraße wird offenbar weiter gebaut. Foto: Florian Blaes