Am Noswendeler See steht die erste Inklusionsschaukel im Kreis.

Eine Inklusionsschaukel für grenzenlosen Schaukelspaß gibt es nunmehr am Noswendeler See. Sie steht zwischen Beach-Volleyballfeld, Spielplatz sowie See und ist barrierefrei für Rollstuhlfahrer, Spaziergänger mit Rollator oder Kinder mit Behinderung leicht zu erreichen.

Zur offiziellen Einweihung, die dieser Tage vorgenommen wurde, gab es viele lobende und dankende Worte, vornehmlich von Bürgermeister Jochen Kuttler für Anja Wegmann, die Behindertenbeauftragte der Stadt Wadern. Sie hatte im vergangenen Jahr die Initiative hierzu ergriffen und zusammen mit Peter Haffner, dem Vorsitzenden des Vereins Pro Inklusionsschaukel (Saarlouis), ihre Idee in die Tat umsetzen können. „Eine solche Schaukel für Menschen mit Behinderung ist ein besonderer Beitrag und Fortschritt im Sinne der Inklusion“, konnte Wegmann den Bürgermeister in einem ersten Gespräch von ihrer Idee überzeugen. „Kein Kind mit Behinderung darf auf einem Spielplatz im Abseits stehen und anderen Kindern beim Schaukeln zusehen“, ist die Intension von Haffner, der dieses Dilemma beim Jogging selbst erlebt und daraufhin im März 2018 den Verein Pro Inklusionsschaukel mit gleichgesinnten Mitstreitern aus der Taufe gehoben hatte. Unterstützung hatte der Verein von Sozialministerin Monika Bachmann erhalten, die pro Landkreis für eine Schaukel einen Betrag von 5000 Euro zur Verfügung stellt.

Die darüber geförderte Schaukel für den Landkreis Merzig–Wadern ist noch nicht aufgestellt, die in Noswendel aufgestellte ist allein der Eigeninitiative von Wegmann zusammen mit Bürgermeister Jochen Kuttler geschuldet. So gab denn der Waderner Verwaltungschef grünes Licht für die Errichtung am Noswendeler See aufgrund dessen touristischen Ambientes für die Bevölkerung nicht nur der Hochwaldregion. Ein Modell dieser Schaukel konnte an der Waderner Weihnacht auf dem Marktplatz schon mal vorab besichtigt und ausprobiert werden. Es wurde aber auch deutlich gemacht, dass diese Errichtung nur mit der Unterstützung von Spenden möglich sei.

Und das Sammeln von Spenden sollte dann auch noch gelingen. Den Anfang machte die Firma Wollmann aus Losheim. Der Autolackier-Betrieb sammelte zum 25-jährigen Firmenjubiläum Spenden für die Inklusionsschaukel. Auf das Projekt aufmerksam wurde Firmenchef Wollmann durch den Verein Herzensengel und dessen Vertreter Adrian Schmitz. Die Herzensengel stockten die Spende der Firma Wollmann auf 5000 Euro auf. Weitere 1000 Euro kamen vom Verein Pro Inklusionsschaukel und der Firma Deko Thome in Noswendel.

Firmenchef Jürgen Thome ist mittlerweile auch Botschafter für dieses Projekt. „Schaukeln bedeutet gleichzeitig Therapie und Spaß“, betonte Thome. Eifrige Spender waren aber auch die Kinder der Kita Villa Wackelzahn aus Noswendel, die in der Vorweihnachtszeit mit ihrer Leiterin und den Erzieherinnen zahlreiche Bastelarbeiten und selbst gebackene Weihnachtsplätzchen an ihrem Verkaufsstand in der Kita angeboten hatten. Letztendlich durften die Kinder eine bunt angemalte Schatzkiste mit dem stattlichen Erlös von 650 Euro an die Behindertenbeauftragte Wegmann für die Anschaffung der Schaukel überreichen. Viele Bürger trugen ebenfalls mit Spenden zum guten Zweck bei.