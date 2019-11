Märkte in der Stadt Wadern : Christmas-Swing und Geschenke vom Nikolaus

Wadern Am kommenden Wochenende steigt zum zweiten Mal die „Waderner Weihnacht“ mit viel Programm auf dem Marktplatz.

Weihnachtsgebäck, Glühwein, Weihnachtsschmuck und vieles mehr: Viele Weihnachtsmärkte öffnen am Wochenende ihre Pforten und steigern die Vorfreude auf das Fest – auch in der Stadt Wadern. Nachdem in Überlosheim und Noswendel bereits am vergangenen Samstag erste Märkte stattgefunden haben, bauen die Verantwortlichen in der Kernstadt Wadern am kommenden Wochenende die Buden und Marktstände auf. Auf dem Marktplatz dominiert dann für drei Tage, von diesem Freitag bis zum ersten Adventssonntag, die „Waderner Weihnacht“.