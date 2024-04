Am 4. Mai geht es los Wadriller feiern drei Tage lang ihre Maikirmes

Seit unzähligen Jahrzehnten wird die Wadrilltaler Maikirmes, daher auch der Name, immer am ersten Sonntag im Mai zu Ehren eines ihrer Kirchenpatrone, dem Heiligen Quirinus, gefeiert. Dessen Gedenktag ist zwar der letzte Tag im April. Doch die „Körmes“, wie die Menschen im nördlichsten Waderner Stadtteil zu sagen pflegen, wird traditionell am folgenden Wochenende, in diesem Jahr demzufolge vom 4. bis 6. Mai auf dem Dorf- und Festplatz an der Wadrilltalhalle gefeiert. Zugleich ist es die erste Frühlingskirmes in der Region und hat daher vor allem bei den Jugendlichen des Hochwaldraumes eine enorme Anziehungskraft.