Erbsenrad rollt am Sonntag im Wadrilltal : Das Erbsenrad soll den Frühling bringen

Faszinierendes Schauspiel: Das Erbsenrad wird in die Wadrill getrieben. Es soll den Winter vertreiben und für eine gute Ernte sorgen. Foto: eb

Wadrilltal Der Verein der Heimat- und Naturfreunde pflegt die alte Tradition, das Feuerrad vom Perscher Kopf in die Wadrill zu rollen.



Von Erich Brücker

Alljährlich wird an diesem ersten Fastensonntag, in diesem Jahr ist dies der 1. März, in Wadrill älteste Vergangenheit lebendig. Die Heimat- und Naturfreunde lassen einen uralten Brauch, dessen Ursprung bis in die Keltenzeit zurückreicht, wieder aufleben – den Lauf des Erbsenrades.

Nach Anbruch der Dämmerung rollen die Heimatfreunde das brennende Erbsenrad von der Anhöhe „Perscher Kopf“ hinab bis in den Wadrillbach, wo es dann erlischt. Als Symbol der Sonne soll das brennende Strohrad über die Felder, Äcker und Wiesen den Sonnensegen bringen und so für eine erfolgreiche Ernte sorgen.

Info Sonne, Erde und Wasser verbinden sich Das Brauchtum Erbsenrad verbindet die Urkräfte des Lebens – Sonne, Erde und Wasser. Das Wirken dieser drei Elemente sorgt nach alter Überlieferung für Wachstum und hält den Kreislauf des Lebens in Gang. Der Brauch des Erbsenrades ist die symbolische Verbindung dieser drei Elemente. Das brennende Rad ist das Symbol der Sonne. Ihre wärmende Kraft wird gleichsam vom Himmel herab geholt, damit sie sich mit der Erde verbindet. Wenn schließlich das brennende Rad am Ende seines Weges im Wasser erlischt, ist auch die dritte Kraft, das Wasser eingebunden. Drei Elemente sind vereint zu einer gemeinsamen, Leben spendenden Kraft. Außerdem soll die Wärme der Sonne den Winter vertreiben und die Erde aus ihrem Winterschlaf wecken. Bei vielen Naturvölkern wurde die Sonne als Gottheit verehrt. Der Name Erbsenrad leitet sich daraus ab, dass vor 1750 Kartoffeln in der Gegend nicht bekannt waren. Erbsen waren damals Grundnahrungsmittel. Stroh war zu kostbar um es zu verbrennen, da es als Futter für die Nutztiere diente.

Seit je her wurde in Wadrill der erste Fastensonntag auch „Erbsensonntag“ genannt, heute im Laufe der Jahre eher weniger. Der Name hat aber den hohen Stellenwert verdeutlicht, den die Wadriller diesem uralten Kulturgut eingeräumt haben.

Der ursprünglich heidnische Brauch wurde unter dem Einfluss der Kirche mit christlichen Symbolen ergänzt. So werden heute zunächst aus Stroh gewickelte Kerzen und ein großes Kreuz angezündet. Nach dem gemeinsamen Lied „Großer Gott, wir loben Dich“ wird das ebenfalls aus Stroh gewickelte Rad mit dem brennenden Kreuz in Brand gesteckt und anschließend an einer langen Führungsstange von vier Mitgliedern des Heimatvereins eine etwa 500 Meter lange Wegstrecke ins Tal gerollt. Das hinab rollende Erbsenrad bietet einen unheimlichen und zugleich faszinierenden Anblick. Während früher für das Wickeln von Rad, Kreuz und Kerzen Erbsenstroh genommen wurde, daher auch der noch heute gültige Name, greift man heute auf übliches Stroh zurück. Bis zu 20 Strohballen werden auf ein Gestell aus Eisen mit Felge und Speichen geflochten.

Es ist mannshoch und wiegt über fünf Zentner. Früher war es üblich, das Erbsenrad samt Kreuz und Kerzen zu Fuß auf den „Perscher Kopf“ zu bringen. Auf dem Weg schlossen sich viele Schaulustige dem Zug an, um das Feuerspektakel aus nächster Nahe zu beobachten.

Diese schöne Tradition kann nicht fortgesetzt werden, denn das Rad ist zum Tragen zu schwer, es wird mit dem Traktor auf die Anhöhe gebracht.

Am Tag zuvor wickeln die Mitglieder des Heimatvereins an der Harteich-Hütte das Eisengestell mit Stroh. Sie fertigen auch Kreuz und Kerzen. Foto: Erich Brücker